Ungheria, allarme bomba su un volo Wizz Air: scortato da un caccia e costretto ad atterraggio emergenza

Un volo Wizz Air in viaggio dall'aeroporto di Londra Luton a Sofia, in Bulgaria, è stato scortato fino a Budapest da un caccia ungherese in seguito a un allarme bomba. L'aereo è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale Liszt Ferenc della capitale ungherese. Le autorità locali "hanno effettuato i necessari controlli di sicurezza sull'aereo e sui passeggeri", ha dichiarato un portavoce di Wizz Air, l'ispezione è stata "completata e non è stato riscontrato nulla".



Il ministro della Difesa ungherese Romulusz Ruszin-Szendis ha confermato che il suo Paese ha fornito il caccia per scortare il volo. In un post sui social ha raccontato che, dopo l'allarme bomba, il volo Wizz Air aveva richiesto l'autorizzazione ad atterrare all'aeroporto di Budapest. "Nel giro di pochi minuti, un caccia Gripen delle Forze di Difesa ungheresi si è alzato in volo e ha scortato l'aereo passeggeri", si legge nel post.