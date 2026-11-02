Ryanair: dal 10 novembre tempi più lunghi per l'imbarco bagagli | O'Leary: "Biglietti più cari del 20%"

"Come avviene normalmente in questo momento dell'anno - conclude - abbiamo zero visibilità sul quarto trimestre, così come è ancora presto per dare una stima sull'intero esercizio, che rimane estremamente dipendente dagli sviluppi negativi esterni, compreso l'inasprimento del conflitto in Medio Oriente e in Ucraina, dal prezzo del 20% di cherosene su cui non siamo ricoperti, dagli shock macroeconomici e dall'impatto dei disagi del traffico aereo europeo dovuti a scioperi e problemi organizzativi".



Come già preannunciato pochi giorni fa, gli aumenti delle tariffe aeree saranno quasi inevitabili: la previsione di O'Leary è che il costo dei biglietti aerei in Europa aumenterà fino al 20% il prossimo anno "dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran. Il 2027 ha detto, si preannuncia "un anno in cui i prezzi del petrolio saranno molto più alti, e penso che questo si ripercuoterà sui prezzi dei biglietti aerei, che saranno significativamente più cari".