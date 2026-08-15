Aereo in overbooking, la moglie resta terra: il marito dà in escandescenza e viene multato

La vacanza prenotata, l'aereo in overbooking e la multa per una sfuriata con gli operatori di terra. È salito sull'aereo a Treviso, destinazione Parigi-Beauveais. Una volta a bordo, però, si è accorto che la moglie non era riuscita a imbarcarsi a causa dell'overbooking del volo. In poco tempo sul mezzo è scoppiato il caos. L'uomo ha iniziato a protestare, bloccando le operazioni di imbarco degli altri passeggeri. E, per calmarlo, è stato necessario l'intervento degli agenti di Polizia. Il marito, inglese come la moglie che è partita con un volo successivo, ha ricevuto una multa di 3mila euro.
L'overbooking del volo
L'episodio è accaduto giovedì 13 agosto all'aeroporto Antonio Canova di Treviso. Il volo sarebbe dovuto partire regolarmente con destinazione lo scalo della capitale francese. Quando la coppia si è presentata al gate, ha scoperto che la compagnia aerea Ryanair aveva venduto un numero di biglietti superiore a quello dei posti disponibili. Ed è stato questo motivo per cui la donna è rimasta a terra. In casi come questo, Ryanair assicura ai passeggeri un imbarco sul primo volo utile per la stessa destinazione, oppure, se serve pernottare, una notte in albergo con ripartenza il giorno successivo. Una soluzione comunque inaccettabile per l'uomo che ha iniziato a protestare quando si è accorto che sarebbe partito da solo una volta preso il suo posto sul velivolo. Una rimostranza che ha ritardato le operazioni di imbarco degli altri passeggeri e richiesto l'intervento della Polaria, la polizia di frontiera. Due agenti sono saliti a bordo e, dopo una lunga trattativa, sono riusciti a calmare il passeggero che si lamentava.
La multa
Il caos scatenato a bordo dall'uomo ha avuto ripercussioni anche sull'operatività dello scalo Trevigiano. L'aereo è atterrato a Parigi con un'ora di ritardo, facendo slittare altre partenze e arrivi con conseguenze durante tutta la giornata. Per i disagi provocati dal prolungato blocco delle operazioni di imbarco, il passeggero dovrà pagare una multa di 3mila euro. Nel frattempo, è stato raggiunto dalla moglie all'indomani dell'accaduto, come previsto dalle norme della compagnia aerea in caso di overbooking.