Aereo in overbooking, la moglie resta terra: il marito dà in escandescenza e viene multato

L'episodio è accaduto giovedì 13 agosto all'aeroporto Antonio Canova di Treviso. Il volo sarebbe dovuto partire regolarmente con destinazione lo scalo della capitale francese. Quando la coppia si è presentata al gate, ha scoperto che la compagnia aerea Ryanair aveva venduto un numero di biglietti superiore a quello dei posti disponibili. Ed è stato questo motivo per cui la donna è rimasta a terra. In casi come questo, Ryanair assicura ai passeggeri un imbarco sul primo volo utile per la stessa destinazione, oppure, se serve pernottare, una notte in albergo con ripartenza il giorno successivo. Una soluzione comunque inaccettabile per l'uomo che ha iniziato a protestare quando si è accorto che sarebbe partito da solo una volta preso il suo posto sul velivolo. Una rimostranza che ha ritardato le operazioni di imbarco degli altri passeggeri e richiesto l'intervento della Polaria, la polizia di frontiera. Due agenti sono saliti a bordo e, dopo una lunga trattativa, sono riusciti a calmare il passeggero che si lamentava.