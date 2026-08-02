L'idea ha contribuito a rendere più leggera l'atmosfera a bordo, ma il cantante ha preferito non improvvisare alcun brano. La scelta è stata dettata dalla volontà di preservare la voce in vista dell'esibizione prevista poche ore dopo sul palco dei Giochi del Mediterraneo. Alla fine il guasto è stato risolto, il volo è potuto partire con circa novanta minuti di ritardo e il viaggio verso Brindisi si è concluso senza ulteriori inconvenienti.