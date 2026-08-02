Volo Ryanair in ritardo: Al Bano canta per i passeggeri
Il cantante è rimasto fermo per oltre un'ora e mezza su un volo da Venezia a Brindisi. La sua presenza non è passata inosservata: ha utilizzato un piccolo megafono in dotazione per intrattenere i compagni di viaggio
Al Bano © ipa
L'attesa di oltre un'ora e mezza per la partenza di un volo Ryanair da Venezia a Brindisi si è trasformata in un episodio curioso grazie alla presenza di un passeggero speciale. Tra le persone in attesa di decollare c'era infatti Al Bano, che durante il ritardo è stato invitato dagli altri viaggiatori a improvvisare un'esibizione. Il volo era diretto in Puglia, dove l'artista era atteso per un importante impegno musicale legato all'apertura dei Giochi del Mediterraneo.
Il guasto che ha ritardato la partenza del volo
L'aereo Ryanair in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Venezia e diretto a Brindisi avrebbe dovuto decollare alle 10 del mattino, ma un problema tecnico ha costretto equipaggio e passeggeri ad attendere circa un'ora e mezza prima della partenza.
A causare il ritardo è stato un malfunzionamento del sistema interno di comunicazione dell'aeromobile. L'inconveniente non ha avuto conseguenze sulla sicurezza del volo, ma ha richiesto una soluzione alternativa per permettere all'equipaggio di continuare a fornire informazioni ai viaggiatori. Per questo motivo il personale di bordo ha utilizzato un piccolo megafono in dotazione, attraverso il quale sono state comunicate tutte le indicazioni necessarie durante l'attesa.
Al Bano era diretto in Puglia per un concerto
Tra i passeggeri presenti sul volo c'era anche Al Bano. Il cantante era in viaggio verso la sua regione per prendere parte alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, dove è previsto un suo concerto.
La presenza dell'artista non è passata inosservata e ha attirato subito l'attenzione degli altri viaggiatori, che hanno riconosciuto il celebre cantante pugliese mentre attendevano la risoluzione del problema tecnico.
La richiesta dei passeggeri e la scelta del cantante
Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, durante l'attesa qualcuno tra i passeggeri ha iniziato a scherzare proponendo ad Al Bano di approfittare proprio del megafono utilizzato dall'equipaggio per regalare ai presenti una breve esibizione.
L'idea ha contribuito a rendere più leggera l'atmosfera a bordo, ma il cantante ha preferito non improvvisare alcun brano. La scelta è stata dettata dalla volontà di preservare la voce in vista dell'esibizione prevista poche ore dopo sul palco dei Giochi del Mediterraneo. Alla fine il guasto è stato risolto, il volo è potuto partire con circa novanta minuti di ritardo e il viaggio verso Brindisi si è concluso senza ulteriori inconvenienti.