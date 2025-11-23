Logo Tgcom24
la rivelazione

Al Bano scopre a "Verissimo" che la figlia è fidanzata: "Lui ha un anno meno di me"

Nel programma di Silvia Toffanin, il cantante viene a conoscenza della situazione sentimentale di Jasmine Carrisi

23 Nov 2025 - 19:59
© Da video

© Da video

Siparietto simpatico e inaspettato nello studio di "Verissimo", dove Al Bano - ospite in coppia con l'ultimogenita Jasmine Carrisi - scopre che la figlia è fidanzata. "Da qualche mese ho il cuore occupato. Lui ha 23 anni e vive a Milano", ammette la giovane, che di anni ne ha invece 24.

Di fronte a questa confessione, il cantante di Cellino San Marco reagisce con stupore sincero, ammettendo di non essere stato informato. "Più piccolo di te? Voglio conoscerlo, poi faremo i conti", commenta, alternando incredulità e ironia, senza riuscire a trattenere una nota di protezione paterna

È la ragazza, però, a chiudere la scena con eleganza e una punta di leggerezza, ricordando al padre la differenza d’età tra lui e la madre, Loredana Lecciso. "Tu con mamma hai trent’anni di differenza", ribatte, che gli applausi e le risate del pubblico che assiste divertito al vivace scambio.

L’intervento ironico si conclude, però, con una nota di tenerezza. Jasmine parla del rapporto con il padre al di là delle sorprese sentimentali: "Gli voglio molto bene, mi trasmette felicità. Accanto a lui mi sento energica".

al bano
figlia
verissimo