Boris Becker: "Il mio erede nel tennis? Jannik Sinner"

Sollecitato da Silvia Toffanin, l’ex fuoriclasse tedesco si lascia andare a una riflessione affettuosa e leggera: "Ci sono delle somiglianze tra me e lui. Abbiamo entrambi i capelli rossi e la pelle molto chiara. E ora ho visto che anche a lui piacciono le donne bellissime, quindi un’altra cosa che ci accomuna". Il riferimento è alle recenti immagini del tennista azzurro con la modella danese Laila Hasanovic, sua nuova compagna.