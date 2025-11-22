Boris Becker: "Il mio erede nel tennis? Jannik Sinner"

A "Verissimo" l’ex numero uno non ha dubbi: "Abbiamo entrambi i capelli rossi e una passione per le donne bellissime"
© Da video
Boris Becker, ospite a "Verissimo", ripercorre con lucidità e ironia il suo legame con il mondo del tennis e non manca di citare il giovane campione italiano Jannik Sinner, indicandolo come una sorta di "erede ideale".
Sollecitato da Silvia Toffanin, l’ex fuoriclasse tedesco si lascia andare a una riflessione affettuosa e leggera: "Ci sono delle somiglianze tra me e lui. Abbiamo entrambi i capelli rossi e la pelle molto chiara. E ora ho visto che anche a lui piacciono le donne bellissime, quindi un’altra cosa che ci accomuna". Il riferimento è alle recenti immagini del tennista azzurro con la modella danese Laila Hasanovic, sua nuova compagna.
Dal paragone scherzoso, Becker passa poi a un racconto più serio del suo ruolo nel tennis contemporaneo, ricordando gli anni accanto a Novak Djokovic. "Per diversi anni sono stato il suo allenatore – spiega – e continuo ad avere rapporti con tennisti di alto profilo".
Un legame, quello con l’ambiente sportivo, che gli ha permesso di restare ancorato a ciò che rappresenta la sua vera identità, anche nei momenti più difficili: "Oggi lavoro come commentatore. Devo ringraziare la comunità del tennis: dopo il carcere mi ha accolto e mi ha dato la possibilità di continuare a far parte di questo mondo".