Alfonso Signorini: "Nel 2027 sposerò Paolo, festeggeremo 25 anni d’amore"

Il conduttore e giornalista parla a "Verissimo" del proprio privato
© Da video
Alfonso Signorini annuncia a "Verissimo" un traguardo importante nella sua storia personale e sentimentale: "Nel 2027 sposerò Paolo, festeggeremo 25 anni d’amore".
Un passo significativo, che arriva al termine di un lungo percorso condiviso, iniziato oltre due decenni fa. "Sarà l’anno delle nostre nozze d’argento", afferma sorridendo, raccontando un legame costruito nel tempo, tra stabilità, affetto e inevitabili momenti di confronto.
"La proposta è arrivata da entrambi — spiega — ci siamo guardati e ci siamo detti 'perché non farlo?'". Nonostante la decisione di sposarsi, i due hanno scelto di mantenere ciascuno la propria casa: un modo per preservare gli spazi personali e dare continuità a un equilibrio collaudato. "Ho deciso di fare questo passo perché cercavo delle sicurezze — precisa —, ma non cambierà tutto nella nostra quotidianità".
Il giornalista racconta anche le difficoltà attraversate, che però non hanno incrinato il legame. La prima crisi, rivela, fu causata da un malinteso familiare: "Mia madre disse a Paolo che avevo acquistato una nuova abitazione. Io ne stavo cercando una per riprendere i miei spazi, dopo dieci anni di convivenza. Mi ritrovai le valigie fuori dalla porta".
Anche in seguito, ammette, si è trovato nella situazione di voler interrompere la relazione, ma senza trovare il coraggio del confronto diretto: "Una volta l’ho lasciato con un’intervista al Corriere della Sera perché non riuscivo ad affrontarlo. Quando devo discutere, tendo a fuggire".