© ipa
È bastata una parola a far esplodere il caso. Tutto è nato da un'intervista rilasciata da Romina Power, in cui ripercorrendo la sua carriera artistica, ha raccontato di non essersi mai sentita davvero rappresentata dalla musica incisa con Al Bano. In particolare, da "Felicità", il celebre brano del 1982. La cantante e attrice ha spiegato di non volerlo neppure incidere all'epoca, perché lo considerava distante dal suo gusto personale e lo ha definito "banale".
Le dichiarazioni non sono passate inosservate, soprattutto a Popi Minellono, autore del testo della canzone. Ospite in televisione, il paroliere ha parlato senza mezzi termini di "clamoroso autogol", accusando Romina Power di aver mancato di rispetto al pubblico e a un brano che, per oltre quarant'anni, ha regalato successo, visibilità e guadagni enormi. "Trovo che Romina ha sputato in un piatto dove ha mangiato, 'Felicità' gli ha dato soddisfazioni e guadagni per oltre 40 anni. Un senso di rispetto per il suo pubblico doveva averlo”.
La polemica è rapidamente diventata un caso mediatico. A intervenire è stata Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano, che ha espresso amarezza per parole considerate una presa di distanza da una canzone simbolo. Secondo Lecciso, criticare un brano tanto amato equivale quasi a rinnegare un patrimonio condiviso da più generazioni. Non sono mancati commenti ironici e tentativi di smorzare i toni, ma il dibattito ormai era esploso.
Travolta dalle reazioni, Romina Power ha scelto i social per chiarire la propria posizione e ha replicato alle critiche, concentrandosi proprio sul termine da lei utilizzato “banale”. "Etimologicamente la parola ‘banale’ deriva dal francese antico banal e significa semplicemente qualcosa di comune, di neutro. Non è un termine offensivo. Purtroppo non tutti conoscono il significato delle parole - ha esordito la cantante - Estrapolare una singola parola da un'intervista di un'ora, decontestualizzarla e usarla per costruire una polemica non è corretto e né professionale" ha continuato Power sostenendo che alle sue parole è stato attribuito un significato diverso. La cantante ha, inoltre, ribadito il suo affetto per "Felicità", sottolineando di averla sempre cantata con piacere e di continuare a farlo, proprio per la gioia che suscita nel pubblico.