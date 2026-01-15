Travolta dalle reazioni, Romina Power ha scelto i social per chiarire la propria posizione e ha replicato alle critiche, concentrandosi proprio sul termine da lei utilizzato “banale”. "Etimologicamente la parola ‘banale’ deriva dal francese antico banal e significa semplicemente qualcosa di comune, di neutro. Non è un termine offensivo. Purtroppo non tutti conoscono il significato delle parole - ha esordito la cantante - Estrapolare una singola parola da un'intervista di un'ora, decontestualizzarla e usarla per costruire una polemica non è corretto e né professionale" ha continuato Power sostenendo che alle sue parole è stato attribuito un significato diverso. La cantante ha, inoltre, ribadito il suo affetto per "Felicità", sottolineando di averla sempre cantata con piacere e di continuare a farlo, proprio per la gioia che suscita nel pubblico.