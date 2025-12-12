Logo Tgcom24
Televisione
SABATO E DOMENICA

A "Verissimo" Romina Power ripercorre la sua vita piena di emozioni

Nuovo doppio appuntamento con il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin

12 Dic 2025 - 14:14
© Instagram

© Instagram

Sabato 13 e domenica 14 dicembre su Canale 5 nuovo weekend in compagnia di “Verissimo”, il talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di questa settimana ci saranno Romina Power, Joaquin Cortes e Ambra Orfei.

Gli ospiti di "Verissimo" di sabato 13 dicembre alle ore 16.30

 A Verissimo, per celebrare la sua lunga carriera musicale, sarà ospite Umberto Tozzi. Ambra Orfei parlerà per la prima volta del dolore per la scomparsa di suo marito. E ancora, la solarità del coreografo Garrison, in scena con lo spettacolo “Garrison Christmas show”, l’unione tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz e il momento pieno di gioia di una coppia che ha messo alla prova il proprio amore a Temptation Island e ora è marito e moglie: Gabriela e Giuseppe. Infine, il racconto drammatico e la richiesta di aiuto e giustizia di Deborah Magagna, vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato.

Gli ospiti di "Verissimo" di domenica 14 dicembre alle ore 16.00

 A Verissimo Romina Power, fresca di pubblicazione di un libro che ripercorre la sua vita intensa, dal titolo: “Pensieri profondamente semplici”. Silvia Toffanin accoglierà, con il suo racconto personale, un mito del flamenco a livello internazionale: Joaquín Cortés. Nel talk, interviste di famiglia per Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana e per Lino Banfi con sua figlia Rosanna. In studio, anche il mago Kay La Ferrera, giovanissimo vincitore dell’ultima edizione di “Tu sì que vales”. Infine, sarà ospite con la sua dolorosa testimonianza Daniela Zurria, mamma di Sofia Castelli, la ragazza uccisa a soli 20 anni nel 2023, dall’ex fidanzato.

verissimo
canale 5
silvia toffanin

