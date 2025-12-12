A "Verissimo" Romina Power ripercorre la sua vita piena di emozioni

A Verissimo, per celebrare la sua lunga carriera musicale, sarà ospite Umberto Tozzi. Ambra Orfei parlerà per la prima volta del dolore per la scomparsa di suo marito. E ancora, la solarità del coreografo Garrison, in scena con lo spettacolo “Garrison Christmas show”, l’unione tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz e il momento pieno di gioia di una coppia che ha messo alla prova il proprio amore a Temptation Island e ora è marito e moglie: Gabriela e Giuseppe. Infine, il racconto drammatico e la richiesta di aiuto e giustizia di Deborah Magagna, vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato.