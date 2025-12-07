Ivana Spagna: "Ho rischiato di perdere l'uso di una gamba"

Ospite a "Verissimo" la cantante: "Salvata da un trapianto di pelle"
© Da video
Nel salotto di "Verissimo" la cantante Ivana Spagna racconta di aver avuto negli ultimi mesi problemi di salute per un'infezione alla gamba che l'ha colpita nel pieno di un tour di concerti. "Non volevo fermarmi e alla fine di ogni serata mi medicavo da sola in stanza", spiega.
"L'infezione era ormai degenerata, mi ha salvata un trapianto di pelle dopo una visita specialistica suggerita da un amico", dice l'artista che poi aggiunge di aver riacquistato l'uso completo dell'arto solo da pochi giorni. Spagna ammette di aver sempre messo al primo posto la carriera arrivando a trascurare la propria salute. "Ho un senso del dovere nei confronti di tecnici e musicisti che prendono un impegno con me dicendo no ad altri artisti", dice.
Nel corso dell'intervista, Ivana Spagna racconta come nonostante la guarigione è in pena per la perdita di tre suoi gatti a cui era molto affezionata. "Quando vedo soffrire le mie creature chiedo di portare un pò di male su di me", afferma la cantante. E sui problemi di salute dice: "Non mi spaventano i miei ma quelli delle altre persone".