Isobel Kinnear a "Caduta Libera", il messaggio d'affetto del corpo di ballo di "Amici": "Sei il nostro sole"

A "Verissimo" la danzatrice che affiancherà Max Giusti nel quiz show di Canale 5: "Per me loro sono una seconda famiglia"
© Da video
Dalla casetta di "Amici" alle botole: la ballerina Isobel Kinnear racconta a "Verissimo" l'emozione per la nuova avventura professionale a "Caduta Libera", il quiz show di Canale 5 condotto da Max Giusti al posto di Gerry Scotti.
Ospite in studio la danzatrice australiana riceve una sorpresa da parte del corpo di ballo del talent show di Maria De Filippi che le mandano un messaggio corale di affetto e di augurio per questo nuovo percorso. "Isobel rappresenta per me un sole", dice la ballerina Chiara Bacci. Parole simili a quelle inviate da altri professionisti, da Alessia Pecchia a Francesco Fasano e Mattia Zenzola che come Isobel è stato seduto tra i banchi di "Amici 22".
"Per me loro sono come una seconda famiglia", dice commossa Isobel Kinnear che poi rivela come l'esperienza ad "Amici" sia sta la realizzazione di un sogno partito dall'altro emisfero del mondo. "Isobel sarà sempre più di casa come spero io tutte le sere", aggiunge Max Giusti presente in studio. I due poi incrociano le dita per augurarsi in bocca al lupo.