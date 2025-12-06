Torna "Caduta Libera", alla guida adesso c'è Max Giusti con Isobel Kinnear

Il gioco preserale condotto per anni da Gerry Scotti torna da domenica 7 dicembre in onda tutti i giorni alle 18:45 su Canale 5
© Ufficio Stampa Mediaset
A partire da domenica 7 dicembre, ogni giorno alle 18:45, torna su Canale 5 "Caduta Libera" con una grande novità. Max Giusti è alla guida della nuova edizione del programma, uno dei titoli più amati dai telespettatori, tra i tanti condotti con successo da Gerry Scotti. Al suo fianco, altra novità, ci sarà Isobel Fetiye Kinnear, ballerina finalista del talent "Amici" nel 2023. Max Giusti raccoglie il testimone da Paolo Bonolis che, con "Avanti un altro!" e la sua capacità unica di coinvolgere il pubblico, ha presidiato con altrettanto successo la fascia preserale di Canale 5.
"Caduta Libera", giunto alla 14esima edizione, si presenta rinnovato nella scenografia, nella grafica e nei giochi. Tra questi, la new entry "A casa di…" in cui i concorrenti devono indovinare un personaggio famoso attraverso una serie di indizi. Sale anche il montepremi, che può raggiungere i 300mila euro.
Totalmente nuovo anche il gioco finale, "Sei vincente": il campione ha tre minuti per scalare sei gradini rispondendo a sei domande. Può tentare quante risposte desidera, ma ogni "passo" errato lo fa retrocedere. Se completa la scalata vince il montepremi accumulato; in caso contrario cade nella botola e perde la vincita, pur restando campione. La nuova stagione si apre con il campione in carica della scorsa edizione, Enrico Villanova, 36 anni, di Treviso.