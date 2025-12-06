Torna "Caduta Libera", alla guida adesso c'è Max Giusti con Isobel Kinnear

Totalmente nuovo anche il gioco finale, "Sei vincente": il campione ha tre minuti per scalare sei gradini rispondendo a sei domande. Può tentare quante risposte desidera, ma ogni "passo" errato lo fa retrocedere. Se completa la scalata vince il montepremi accumulato; in caso contrario cade nella botola e perde la vincita, pur restando campione. La nuova stagione si apre con il campione in carica della scorsa edizione, Enrico Villanova, 36 anni, di Treviso.