"Chi vuol essere milionario - Il Torneo": Gerry Scotti guida la nuova sfida verso il milione

Nella seconda parte dello show, 'adrenalina salirà ancora. I tre finalisti affronteranno uno dopo 'altro le dieci domande decisive, con premi che cresceranno fino alla cifra simbolo del programma: un milione di euro. Come sempre, i concorrenti potranno contare su tre aiuti storici: il 50:50, che elimina due opzioni sbagliate, "Chiedi al tuo esperto", che permette di consultare un amico o un parente, e lo "Switch", per cambiare totalmente una domanda. Ogni giocatore potrà inoltre scegliere un livello di sicurezza, una sorta di salvagente che garantisce una vincita minima superata una certa soglia della scalata. Rispetto al passato, quindi, in "Chi vuol essere Milionario – Il Torneo" si assisterà non a una, ma a ben tre scalate mozzafiato, in cui sarà importante non solo la preparazione, ma anche la strategia e solo alla fine dell'ultima, si scoprirà chi sarà il vincitore della puntata. Un mix di strategia, conoscenza e sangue freddo che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso.