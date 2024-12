Romina Power ricorda la figlia Ylenia Carrisi: "Viveva male la popolarità mia e di Al Bano"

L'artista italo-americana afferma di sentire una "connessione" con la figlia, nata nel 1970 dal matrimonio con Al Bano. "La sento dentro di me e non è necessariamente triste perché c'è sempre la speranza", afferma. "Quando viaggiavamo insieme ci prendevano per sorelle, eravamo vicine d'età ma anche di spirito", spiega. E sulla popolarità raggiunta con l'ex marito Al Bano, aggiunge: "Ylenia viveva male la nostra fama, ha lavorato in televisione con Mike Bongiorno ma ogni volta che usciva in video pregava che i suoi amici non la guardassero".