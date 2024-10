Romina Carrisi non riesce a perdere i chili della gravidanza: come fare?

“Non entro ancora nei miei jeans. Oggi ho messo un paio di jeans ma non si chiudono e mi chiedo: Diletta Leotta o la Nasti come cavolo hanno fatto non solo a rientrare nella taglia che avevano ma ad essere ancora più magre di come erano prima di partorire. Io non mi capacito” così Romina Carrisi si rivolge ai follower nelle Storie social a caccia di suggerimento per ritrovare la linea pre-gravidanza. Ironica e divertente la figlia di Al Bano e Romina Power dice: “Io sto ancora allattando – inquadra il seno florido e aggiunge – E se vede… Però, come si fa? Devo smettere di mangiare? Devo vivere in palestra? Io non rientrerò mai… Devo cambiare guardaroba, devo comprare nuovi jeans… Io non me li voglio comprare”.