Da Rovazzi ad Al Bano, lo scherzo del finto Carlo Conti a "Le Iene"

La prima chiamata che l'imitatore David Pratelli fa è per Kekko Silvestre dei Modà: "Oh pronto Kekko, come stai? Ti volevo dire: mi vuoi bene o non mi vuoi bene?" Chiede. "Io ti ho sempre voluto bene Carlo, mi dispiace solo che abbiamo discusso un po' ma mica perché non mi prendi la canzone" risponde il cantautore. "Vabbè dai faceva ca***e" dice Pratelli in maniera provocatoria lasciando il cantante della band senza parole. La seconda chiamata è per Fabio Rovazzi che viene invitato ad andare a Sanremo con il trattore. "Sarebbe molto bello" dice il cantante un po' incredulo mentre Sebastian Gazzarrini risponde scherzando: "Peccato che non è vero".