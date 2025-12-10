Da Rovazzi ad Al Bano, lo scherzo del finto Carlo Conti a "Le Iene"

Grazie all'imitatore David Pratelli, il programma di Italia 1 ha sentito alcuni artisti
© Da video
Carlo Conti ha annunciato i 30 cantanti in gara a Sanremo scelti tra 300 proposte. Tra gli esclusi però, 270, c'è qualcuno che non l'ha presa molto bene, per questo Sebastian Gazzarrini de "Le Iene" ha voluto capire se gli artisti rimasti fuori siano ancora "amici" del direttore artistico o meno. Così con l'aiuto dell'imitatore ufficiale di Conti ha telefonato a tutti, da Tiziano Ferro a Checco, da Rovazzi a Povia.
La prima chiamata che l'imitatore David Pratelli fa è per Kekko Silvestre dei Modà: "Oh pronto Kekko, come stai? Ti volevo dire: mi vuoi bene o non mi vuoi bene?" Chiede. "Io ti ho sempre voluto bene Carlo, mi dispiace solo che abbiamo discusso un po' ma mica perché non mi prendi la canzone" risponde il cantautore. "Vabbè dai faceva ca***e" dice Pratelli in maniera provocatoria lasciando il cantante della band senza parole. La seconda chiamata è per Fabio Rovazzi che viene invitato ad andare a Sanremo con il trattore. "Sarebbe molto bello" dice il cantante un po' incredulo mentre Sebastian Gazzarrini risponde scherzando: "Peccato che non è vero".
Per Albano Carrisi non ci sono dubbi, Carlo Conti "ha commesso un errore": "Secondo me bisogna sempre guardare avanti nella vita. Non ho esagerato, si commettono errori nella vita, io ho i miei e tu i tuoi. Modestia a parte, io pezzi brutti nella vita penso di non averli mai fatti" dice il cantautore abbastanza adirato al telefono. Poi è toccato a Shade che ha risposto a suon di freestyle, Povia e ad alcuni degli artisti presi in gara, anche tra loro si nasconde "qualche nemico del conduttore".