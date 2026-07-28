Ancora un finestrino danneggiato di un aereo in volo. Dopo la tragedia sfiorata su un volo Ryanair, quando un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori dal velivolo per l'esplosione di un finestrino, un nuovo incidente si è verificato nei cieli europei. Lo scorso 27 luglio un aereo Boeing della Norwegian Airlines, decollato da Oslo e diretto a Dubrovnik, in Croazia, è stato costretto a cambiare rotta e a effettuare un atterraggio di emergenza a Vienna, in Austria, l'aeroporto più vicino. La causa? Una crepa nel parabrezza dell'aereo della cabina di pilotaggio.