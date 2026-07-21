Finestrino rotto in volo, l'ad della compagnia aerea: "Danno al motore causato da un oggetto estraneo"

Il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti sta indagando sull'incidente avvenuto lo scorso 10 luglio, in cui un pezzo del motore dell'aereo si sarebbe staccato e avrebbe frantumato un finestrino poco dopo il decollo del Boeing dalla città greca. A seguito della rottura, nella cabina dell'aereo si è verificata una perdita di pressione e un passeggero serbo di 61 anni è stato in parte risucchiato, con la testa e le spalle fuori dal finestrino, finché un gruppo di passeggeri che si è aggrappato al suo corpo non lo ha riportato sul sedile. L'uomo è stato ricoverato per ustioni d'attrito.