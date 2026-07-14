L'uomo è ancora ricoverato in ospedale. Stando a quanto ha raccontato la moglie, non è ancora in grado di parlare a causa delle ferite riportate e di un grave stato di shock. L'equipe medica ha rilevato anche diverse ustioni da attrito ed è gravemente ferito a una mano. "Per fortuna non si è slacciato la cintura di sicurezza", ha detto all'Informer un terzo passeggero. "Sua moglie è riuscita a tenergli le gambe per ben cinque minuti, finché gli altri passeggeri non sono accorsi in suo aiuto e sono riusciti a riportarlo in cabina. La sua testa e le sue spalle spuntavano dalla finestra rotta".