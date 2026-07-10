Momenti di paura su un volo Ryanair, operato da Malta Air, decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione.
Secondo le testimonianze, il passeggero seduto accanto al finestrino danneggiato, un cittadino serbo di 61 anni, sarebbe stato parzialmente risucchiato verso l'esterno dalla forza dell'aria. L'intervento della moglie, seduta accanto a lui, e di altri passeggeri, ha permesso di trattenerlo all'interno della cabina.
Attivate le procedure di emergenza
Le maschere di ossigeno si sono aperte automaticamente mentre il velivolo iniziava la procedura di emergenza. Il comandante ha interrotto immediatamente il volo ed è rientrato all'aeroporto "Macedonia" di Salonicco, dove l'aereo è atterrato in sicurezza e dove è stato trasferito in un'area dedicata ai controlli tecnici. Quattro persone sono state trasportate in ospedale: tre sono state dimesse dopo accertamenti precauzionali, mentre il passeggero serbo è rimasto ricoverato con lievi lesioni da sfregamento e in stato di shock, ma non sarebbe in pericolo di vita.
I passeggeri hanno successivamente raggiunto Monaco di Baviera a bordo di un volo sostitutivo. Al momento Ryanair e le autorità competenti non hanno diffuso una nota ufficiale sull'accaduto. Secondo l'emittente pubblica greca Ert, sono state avviate indagini per accertare le cause dell'incidente.