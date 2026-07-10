Le maschere di ossigeno si sono aperte automaticamente mentre il velivolo iniziava la procedura di emergenza. Il comandante ha interrotto immediatamente il volo ed è rientrato all'aeroporto "Macedonia" di Salonicco, dove l'aereo è atterrato in sicurezza e dove è stato trasferito in un'area dedicata ai controlli tecnici. Quattro persone sono state trasportate in ospedale: tre sono state dimesse dopo accertamenti precauzionali, mentre il passeggero serbo è rimasto ricoverato con lievi lesioni da sfregamento e in stato di shock, ma non sarebbe in pericolo di vita.