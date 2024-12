Odissea per i passeggeri a bordo di un Boeing 777 della Emirates il cui arrivo a Roma era previsto per le 18:45. A causa del forte maltempo che imperversa sulla Capitale, il volo è stato deviato su Ciampino con un atterraggio, riferiscono alcuni passeggeri, "da incubo". Il volo si trova ancora a Ciampino in attesa del rifornimento di carburante necessario per ritornare sullo scalo di Fiumicino e atterrare, infine, al Leonardo da Vinci come previsto. "Siamo bloccati sulla pista - riferiscono alcuni passeggeri -, in attesa di poter ripartire. C'è forte disagio, soprattutto per l'atterraggio che è stato da brividi, c'è chi è stato male di stomaco".