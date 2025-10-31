Logo Tgcom24
Aereo perde quota, atterraggio d'emergenza in Florida: 15 feriti

L'Airbus A320, partito da Cancún, in Messico, era diretto a Newark, nel New Jersey. Indaga la Federal Aviation Administration

31 Ott 2025 - 06:24
© Ansa

© Ansa

Paura a bordo di un volo JetBlue costretto a un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida, dopo aver improvvisamente perso quota durante il tragitto da Cancún, in Messico, a Newark, nel New Jersey. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, almeno 15 persone sono state trasportate in ospedale. La compagnia statunitense ha spiegato che l'aereo, un Airbus A320, "ha subito una perdita di quota" e che "la sicurezza dei clienti e dei membri dell'equipaggio resta la nostra priorità assoluta". JetBlue ha inoltre comunicato che sta fornendo supporto ai passeggeri coinvolti nell'incidente.

La Federal Aviation Administration ha confermato di aver aperto un'indagine per chiarire le cause del "problema di controllo del volo" che ha costretto il pilota a richiedere l'atterraggio immediato nello scalo di Tampa. Nonostante il brusco calo di quota, il velivolo è riuscito a toccare terra in sicurezza, e le operazioni di soccorso sono scattate subito dopo l'arrivo in pista.

Fonti locali riportano che tra i feriti si contano alcuni passeggeri che hanno riportato contusioni dovute alla turbolenza improvvisa. Il volo era diretto a Newark, uno degli scali principali dell'area di New York, e trasportava decine di passeggeri. Le prime verifiche tecniche sull'aeromobile sono in corso per accertare eventuali malfunzionamenti dei sistemi di controllo.

