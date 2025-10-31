Aereo perde quota, atterraggio d'emergenza in Florida: 15 feriti

Paura a bordo di un volo JetBlue costretto a un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida, dopo aver improvvisamente perso quota durante il tragitto da Cancún, in Messico, a Newark, nel New Jersey. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, almeno 15 persone sono state trasportate in ospedale. La compagnia statunitense ha spiegato che l'aereo, un Airbus A320, "ha subito una perdita di quota" e che "la sicurezza dei clienti e dei membri dell'equipaggio resta la nostra priorità assoluta". JetBlue ha inoltre comunicato che sta fornendo supporto ai passeggeri coinvolti nell'incidente.