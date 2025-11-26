Aereo partito da Cagliari e diretto a Milano torna indietro: "Problemi al motore" | Un passeggero: "Ho avuto paura di morire"

Un aereo Aeroitalia partito dall'aeroporto di Cagliari Elmas alle 6:30 di mercoledì 26 novembre e diretto a Milano Linate è dovuto tornare indietro subito dopo il decollo. In una nota, la compagnia ha parlato di "una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori. Il comandante - ha aggiunto Aeroitalia - in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche, ha deciso di rientrare a Cagliari. Desideriamo sottolineare che la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo". Passeggeri che hanno raccontato di un boato e poi di una fiammata. "Eravamo ad alta quota, non sappiamo che cosa sia accaduto realmente, posso dire che in quel momento ho pensato alla mia famiglia e ho avuto paura di morire", ha dichiarato uno di loro a La Nuova Sardegna.