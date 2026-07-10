Il caso dei "30 secondi", condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista per violenza sessuale

L'avvocato Gionata Bonuccelli, legale di parte civile della ex hostess che denunciò l'ex sindacalista, definisce spartiacque la sentenza che ribalta il caso. "La sentenza della Cassazione aveva individuato dei punti fermi sul consenso violato e sul gesto repentino nella violenza sessuale, anche se nella forma attenuata. Ora attendiamo le motivazioni, ma questa è una sentenza spartiacque su questi aspetti, arriva dopo una battaglia giudiziaria iniziata nel 2018", ovvero più di otto anni fa. Il legale ha poi aggiunto: "Poteva sembrare un caso di facile risoluzione, invece, è stata una battaglia lunga e molto importante. La mia assistita è ancora molto segnata da questa vicenda. Tra l'altro - ha affermato - c'è anche un giudizio di diffamazione a mezzo stampa davanti al Tribunale di Novara per dichiarazioni pesanti dell'imputato con il giudizio che si apre a settembre". E ancora, ha spiegato il legale: "Lei da sempre ha raccontato un fatto che è un reato. Un fatto storico pacifico: lei aveva un appuntamento di natura sindacale e lui l'ha approcciata di spalle e ha approfittato della situazione e ha proseguito. Per lei questa vicenda - ha concluso - è stata molto dolorosa".