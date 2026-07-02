diversi casi in tutt'Europa

Le adescavano online, le drogavano e le violentavano: arrestati otto uomini nel Regno Unito

L'indagine avviata dopo un'inchiesta giornalistica su abusi resi possibile attraverso un forum di predatori e sfruttatori, animato principalmente da uomini

02 Lug 2026 - 21:30
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Otto persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia nazionale britannica per la lotta alla criminalità organizzata (Nca), che sta coordinando l'inchiesta - tuttora in corso - in collaborazione con altre agenzie investigative di vari Paesi d'Europa.

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L'indagine in questione rappresenta il filone britannico di una più generale operazione avviata in vari Paesi del Vecchio Continente, inclusi Germania e Olanda, intrapresa in seguito a un'inchiesta giornalistica tedesca (condotta nel 2025) sugli abusi resi possibile attraverso un forum online di predatori e sfruttatori, animato principalmente da uomini. L'operazione comprende, ormai, una quindicina di fascicoli paralleli a livello europeo. L'identità dei fermati non è stata per ora resa pubblica, secondo la prassi che regola il riserbo investigativo nel Regno fino all'incriminazione formale.

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Una vicenda che ricorda in parte quanto accaduto in Francia a Gisèle Pelicot: vittima in anni passati di atroci stupri seriali maturati dietro le mura di casa e protagonista poi di una coraggiosa denuncia legale contro il marito, sfociata in una condanna esemplare, fino a diventare simbolo globale della lotta contro le violenze sessuali domestico-familiari.

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