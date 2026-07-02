Le adescavano online, le drogavano e le violentavano: arrestati otto uomini nel Regno Unito

Otto persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia nazionale britannica per la lotta alla criminalità organizzata (Nca), che sta coordinando l'inchiesta - tuttora in corso - in collaborazione con altre agenzie investigative di vari Paesi d'Europa.