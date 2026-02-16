Svezia, marito accusato di aver venduto le prestazioni sessuali della moglie a oltre 120 uomini

Un uomo sulla sessantina è al centro dell’indagine che ha scosso il nord della Svezia, è sospettato di aver sfruttato la moglie e di aver venduto prestazioni sessuali con lei a centinaia di uomini. Secondo i procuratori, il marito avrebbe organizzato e gestito incontri sessuali con la donna per almeno 120 clienti. L’uomo è in custodia da ottobre, dopo la denuncia della stessa alla polizia, e gli investigatori stanno preparando le accuse di sfruttamento aggravato della prostituzione, la cui pena varia dai due ai dieci anni a seconda dei casi. L'uomo nega ogni accusa. In Svezia la legge punisce l’acquisto e l’organizzazione della prostituzione, mentre chi vende prestazioni è considerato una vittima di sfruttamento. I procuratori hanno già incriminato due presunti acquirenti, che rischiano fino a un anno di carcere, ma le indagini sono solo all'inizio e altri possono essere presto identificati e accusati.