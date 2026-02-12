Brescia, violenta e mette incinta la figlia minorenne: "Ora sulla giovane decide il Tribunale"

"Il Tribunale dei minori non sempre interviene in caso di madri minorenni. Se hanno superato i 16 anni e hanno alle spalle famiglie che danno loro supporto e comunque se il pubblico ministero minorile non rileva situazioni di pregiudizio, non si apre alcun procedimento - spiega D'Urbino -. Se una ragazza minorenne rimane incinta, ma vive in un contesto positivo, noi possiamo eventualmente attivare dei percorsi di sostegno e supporto, ma rimane in famiglia e tiene il bambino senza che il giudice debba dire nulla". Quindi un procedimento si apre su segnalazione delle famiglie, dei consultori, dei servizi sociali oppure della scuola e in genere ha inizio con la nascita, "ma in situazioni particolari [...] in cui bisogna fare domanda per la decadenza di responsabilità genitoriale per il padre, si apre anche durante la gravidanza".