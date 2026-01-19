Reggio Emilia, avrebbe abusato di otto alunne: sospeso un collaboratore scolastico

Avrebbe indotto otto alunne di età inferiore ai 14 anni a subire abusi sessuali costringendole ad avere contatti fisici forzati in luoghi isolati della scuola. Per questo un collaboratore scolastico di 28 anni è stato sottoposto ad alcune misure cautelari. L'indagine è partita da una denuncia di alcuni docenti che avrebbero ricevuto alcune confidenze da parte di alcune alunne. I carabinieri, su richiesta della procura di Reggio Emilia e su disposizione del gip, hanno eseguito la sospensione immediata dal pubblico servizio dell'uomo per un anno e, inoltre, lo hanno sottoposto a obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore serali. Le violenze si sarebbero consumate in un istituto comprensivo della bassa reggiana.