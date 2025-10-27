Monreale (Palermo), arrestata una coppia per abusi sui figli minorenni

Ad allertare i carabinieri sono stati gli operatori del Telefono Azzurro, consentendo un intervento tempestivo delle forze dell'ordine. E' infatti scattata una delicata e scrupolosa indagine, a partire da agosto. Attraverso un'adeguata attività tecnica, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, gli inquirenti hanno delineato, sullo sfondo di un profondo degrado e isolamento sociale, i contorni di una vicenda familiare segnata da abusi e violenze.