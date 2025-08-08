Portici (Napoli), abusa delle nipoti di 6 anni e le fotografa: arrestato nonno 78enne

Orrore a Portici, nel Napoletano, dove un uomo di 78 anni è stato arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente delle due nipotine di sei anni e di averle fotografate in pose esplicite. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli. L'indagine, coordinata dalla IV sezione per la violenza di genere e la tutela delle fasce deboli, ha ricostruito episodi gravi avvenuti nell'abitazione dell'uomo, approfittando dei momenti in cui le bambine gli erano affidate. Il provvedimento è stato convalidato e il 78enne è stato trasferito nel carcere di Secondigliano.