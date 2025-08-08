Portici (Napoli), abusa delle nipoti di 6 anni e le fotografa: arrestato nonno 78enne

Il fermo eseguito dai carabinieri di Torre del Greco. Le violenze sarebbero avvenute quando le bimbe erano affidate dai genitori all'uomo
Orrore a Portici, nel Napoletano, dove un uomo di 78 anni è stato arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente delle due nipotine di sei anni e di averle fotografate in pose esplicite. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli. L'indagine, coordinata dalla IV sezione per la violenza di genere e la tutela delle fasce deboli, ha ricostruito episodi gravi avvenuti nell'abitazione dell'uomo, approfittando dei momenti in cui le bambine gli erano affidate. Il provvedimento è stato convalidato e il 78enne è stato trasferito nel carcere di Secondigliano.
Il caso è emerso a seguito delle attività investigative dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco. I militari hanno agito su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli. Le indagini sono partite nei giorni scorsi e hanno permesso di raccogliere gravi elementi a carico dell'uomo, accusato di avere approfittato della fiducia concessagli dai familiari per commettere gli abusi. I genitori delle bimbe avevano affidato le figlie al nonno, ignari di quanto avveniva tra le mura domestiche.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli abusi sessuali si sarebbero consumati nell'abitazione del 78enne, in più occasioni, durante i momenti in cui le due bambine erano sole con lui. Dopo le violenze, l'uomo avrebbe anche fotografato le nipoti, ritraendole in pose inequivocabili. I materiali prodotti sono stati sequestrati e sono ora al vaglio degli inquirenti. La descrizione degli episodi è contenuta in una nota ufficiale diffusa dalla Procura, firmata dal procuratore Nicola Gratteri e dall'aggiunto Raffaello Falcone, che hanno confermato la gravità degli elementi raccolti.
Il fermo disposto nei confronti dell'anziano è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. Il 78enne si trova attualmente nella casa circondariale di Secondigliano, in regime di custodia cautelare in carcere. Si tratta di una misura eseguita nella fase preliminare delle indagini, come previsto dal codice di procedura penale: l'indagato, dunque, è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi o responsabilità, anche attraverso l'analisi del materiale sequestrato e l'ascolto di testimoni.
