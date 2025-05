Padova, violenza sessuale sulla nipote minorenne e pedopornografia: arrestato nonno

La Squadra Mobile di Padova ha arrestato un 60enne con l'accusa di violenza sessuale sulla nipote minorenne. Le manette sono scattate in flagranza di reato, dopo che gli agenti hanno perquisito l'abitazione dell'uomo. Qui hanno trovato computer e altri dispositivi in cui erano archiviati numerosi video e foto pedopornografici. Il nonno della piccola vittima di abusi è stato condotto in carcere.