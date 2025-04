Napoli, scoperto sito e manuale del pedofilo sul dark web: 4 arresti

La cooperazione con le autorità inquirenti tedesche e le analisi delle blockchain, hanno inoltre consentito di identificare i soggetti che hanno effettuato diversi pagamenti in criptovaluta per accedere alla piattaforma nel dark web denominata "KidFlix", nome che si ispira alla nota piattaforma di contenuti on-demand Netflix, utilizzata per la riproduzione on-demand di contenuti multimediali a carattere pedopornografico raggruppati per categorie. Nell'ambito dell'indagine tedesca, la polizia di Monaco di Baviera ha eseguito altri 79 arresti.