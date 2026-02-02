Milano, violenze sessuali su minori online: due arresti e altri quattro indagati
I sospettati provengono dalle province di Trento, Reggio Calabria, Roma, Latina, Brescia e Milano
© Web
Sei indagati in totale per "violenza sessuale online 'a distanza' ai danni di minori" e due uomini di 47 anni e 31 anni arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per "detenzione e divulgazione di ingente materiale pedo-pornografico". È l'esito di un'inchiesta della Procura di Milano, condotta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia online della Polizia postale, come comunica il procuratore Marcello Viola.
L'indagine
Nei giorni scorsi, spiega il procuratore, "la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, ha concluso una complessa indagine, avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia online della Polizia postale, che ha consentito di identificare e denunciare sei soggetti, sottoposti a indagini per violenza sessuale on line 'a distanza' ai danni di minori, fenomeno noto anche come "live distant child abuse".
Due degli indagati sono stati arrestati e anche a carico degli altri, "di età compresa tra i 47 e i 57 anni, residenti nelle province di Roma, Latina, Brescia e Milano, è stato rinvenuto e sequestrato un importante quantitativo di materiale informatico, che verrà sottoposto ad analisi per ricostruire i fatti di indagine, per appurare il coinvolgimento di ulteriori soggetti e l'identificazione dei minori coinvolti, in collaborazione con le agenzie internazionali".