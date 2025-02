"In 30 secondi poteva dire no", la Cassazione: nuovo processo all'ex sindacalista per abusi su un'hostess

L'uomo era stato assolto anche in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese) nel 2022, poi a giugno la conferma in Appello. Dal processo, avevano scritto i giudici, emerge "come l'imputato non abbia adoperato alcuna forma di violenza - ancorché si sia trattato, effettivamente, di toccamenti repentini - tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi". La Corte d'Appello, nelle cinque pagine di motivazioni, aveva spiegato che mancavano i "requisiti" della "violenza, minaccia o abuso di autorità" per configurare il reato e che "la qualifica e il ruolo rivestito dall'imputato non comportavano, in concreto, alcuna supremazia" nei confronti della donna.