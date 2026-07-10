Viveva in auto a 69 anni, ora Joanne è ospite a casa di una telespettatrice di "Morning News"

"Mi trovo in casa della signora Laura a Bergamo e sto davvero bene, ho trovato una famiglia accogliente che mi ha fatto sentire protetta" ha raccontato in diretta a "Morning News" Joanne Belotti la donna di 69 anni che fino a qualche tempo fa era costretta a vivere nella sua auto a causa del caro affitti e di situazioni familiari avverse. Grazie al grande gesto di umanità di una telespettatrice del programma di Canale 5, Joanne oggi ha una casa, momentanea, in cui poter vivere fino a quando il comune di Pieve Emanuele nel milanese non le troverà un alloggio.
"Sono stata accolta in modo amorevole" ha proseguito Joanne raccontando anche che gli assistenti sociali di Pieve Emanuele le hanno proposto un B&B con un canone mensile di 300 euro in attesa di avere una situazione più stabile. "Viene chiesta una cifra non di poco conto in base a quello che è il suo reddito" ha commentato Laura che la ospita. Poi ancora una sorpresa per Joanne annunciata da Dario Maltese: "C'è un avvocato che si è offerto di fornirle assistenza legale" ha detto in diretta il conduttore. "Un canone di 300 euro non è accettabile per la signora, ci interfacceremo con il comune e gli assistenti sociali" ha concluso l'avvocato Andrea Marzorati.