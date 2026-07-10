Viveva in auto a 69 anni, ora Joanne è ospite a casa di una telespettatrice di "Morning News"

"Sono stata accolta in modo amorevole" ha proseguito Joanne raccontando anche che gli assistenti sociali di Pieve Emanuele le hanno proposto un B&B con un canone mensile di 300 euro in attesa di avere una situazione più stabile. "Viene chiesta una cifra non di poco conto in base a quello che è il suo reddito" ha commentato Laura che la ospita. Poi ancora una sorpresa per Joanne annunciata da Dario Maltese: "C'è un avvocato che si è offerto di fornirle assistenza legale" ha detto in diretta il conduttore. "Un canone di 300 euro non è accettabile per la signora, ci interfacceremo con il comune e gli assistenti sociali" ha concluso l'avvocato Andrea Marzorati.