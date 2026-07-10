Ma succede così spesso? Fortunatamente no, per diversi motivi ingegneristici: i finestrini degli aerei sono fatti di materiali acrilici resistenti e sono composti da tre strati. Quello interno (quello che tocchiamo, per intenderci) è meramente protettivo; i due esterni sono invece quelli strutturali, progettati per resistere alla pressione. Anche la forma gioca un ruolo chiave nella prevenzione di questi incidenti. I finestrini sono infatti progettati per essere più grandi della fessura in cui sono alloggiati: In questo modo, la pressione stessa della cabina li spinge contro la struttura dell'aereo, sigillandoli ancora di più.