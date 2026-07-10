Le immagini dall'interno dell'aereo

Grecia, gli attimi di paura sul volo Salonicco-Monaco

Un 61enne serbo è stato risucchiato "quasi fino al busto" fuori dall'aereo dopo che un finestrino si è frantumato in volo

10 Lug 2026 - 14:37
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