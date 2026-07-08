Argentina, istruttore di volo muore lanciandosi da un aereo

"Sai cosa devi fare", sarebbero queste le ultime parole pronunciate dall'istruttore di volo alla sua allieva prima di lanciarsi nel vuoto da un Cessna C-150. "Appena ha detto questo, Leandro si è tolto le cuffie, ha messo da parte il cellulare e ha aperto la porta, cosa molto difficile da fare a causa della pressione atmosferica", ha dichiarato Eduardo Alvarez, della scuola di volo Flying Parrot Córdoba, al quotidiano argentino Clarín. La 22enne che si trovava a bordo del velivolo con l'uomo è riuscita ad avvisare il personale di terra dell'accaduto ed è poi riuscita ad atterrare in autonomia. Secondo alcune indiscrezioni, Leandro Bertazzo si sarebbe rivolto a una psichiatra, ma non aveva raccontato i suoi problemi alla compagnia per la quale lavorava. Il suo corpo è stato ritrovato in una zona rurale della città di Toledo, nella provincia di Córdoba.