Parla l'uomo risucchiato dal finestrino rotto durante un volo: "L'esplosione è l'unica cosa che ricordo"

L'uomo porta ancora i segni fisici dell'accaduto: ustioni e contusioni che dal braccio destro arrivano fino al torace, e un collare cervicale che dovrà indossare per settimane. Nonostante tutto, Karović si è detto consapevole di essere stato fortunato: "Sono fortunato. Non ricordo molto e la testa e il collo mi fanno ancora male, ma sono vivo. Potrebbe essere stata la cintura di sicurezza, il fatto che fossi ancora allacciato. O forse è il destino: credo in Dio e lo ringrazio ogni giorno". A salvarlo, oltre alla cintura di sicurezza, è stata anche la prontezza della moglie Svetlana: seduta tre file più indietro è accorsa insieme ad altri passeggeri per tirarlo dentro la cabina.