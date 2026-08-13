Incidente Ryanair, il caso del finestrino distrutto in volo: "Danno causato da parti rotte del motore"

C'è una spiegazione che ha portato alla rottura di uno dei finestrini di un aereo Ryanair, facendo sì che la testa di un uomo di 61 anni venisse risucchiata nel foro nella fusoliera prima che gli altri passeggeri lo tirassero per metterlo in salvo. Secondo un rapporto preliminare del National Transportation Safety Board, l'ente investigativo americano, il cedimento strutturale di una delle pale del motore destro del Boeing 737-800 di Ryanair ha portato alla distruzione di uno dei finestrini del velivolo. Il volo era operato da Malta Air, una compagnia controllata da Ryanair, il principale vettore low cost europeo. Nell'incidente è rimasto ferito un passeggero, ha riportato lesioni al collo e alle spalle, oltre a ustioni da attrito.
L'incidente nei cieli della Grecia
Era il 10 luglio, quando l'areo, decollato dalla città greca di Salonicco con 155 persone, e diretto a Memmingen, Germania, è rientrato alcuni minuti dopo nello scalo ellenico per un incidente, che ha avuto una risonanza mediatica globale. Gli investigatori statunitensi, a distanza di un mese, hanno fatto luce su cosa sia successo quella mattina a 15mila piedi di altezza, circa 4.570 metri, nei cieli della Grecia: i frammenti che si sono staccati dal motore in seguito alla rottura di una pala del motore destro del velivolo - con ogni probabilità per una parziale usura del metallo - hanno mandato in frantumi il finestrino e danneggiato la fusoliera in diversi altri punti. Inoltre, l'ente americano - che ha passato l'indagine alle autorità greche - rivela di aver trovato anche resti di volatili all'interno del motore, ipotizzando che l'aereo possa averli impattati durante il decollo.
Ipotesi, questa, difficile confermare, dal momento che i piloti non hanno segnalato alcuna anomalia e il distacco è avvenuto diversi minuti dopo. Gli assistenti di volo hanno tuttavia raccontato agli investigatori di aver sentito e avvertito prima dell'incidente una forte vibrazione continua e di aver visto del fumo o della nebbia all'interno della cabina. Poi sono cadute le maschere per l'ossigeno, come previsto dalle norme di sicurezza in volo.
I risultati dell'indagine
In ogni caso l'indagine solleva diversi interrogativi sulla manutenzione, sui controlli dei propulsori e sulla tempistica di applicazione delle direttive della Federal Aviation Administration. Perché tecnicamente Ryanair stava rispettando la programmazione prevista, ma ora gli investigatori si chiedono se non ci sia bisogno di rivedere la direttiva. Eppure, le pale del motore erano state sottoposte a controlli a maggio 2026 e nel novembre 2025, senza che fossero rilevati danni. Tuttavia, l'ente americano ha riferito che nell'ultimo anno gli equipaggi avevano segnalato quattro possibili collisioni con uccelli dello stesso motore. Resti di volatili, infatti, erano stati trovati dopo due di questi episodi.