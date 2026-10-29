Il caro carburante non fa sconti, la crociera intorno al mondo si interrompe a metà strada

"Non siamo più in grado di sostenere le perdite operative che ne sono derivate - ha fatto sapere Villa Vie Residences - Trasferire l'intero aumento dei costi sui residenti non è una soluzione realistica. Ora il nostro obiettivo è fornire supporto ai residenti, all'equipaggio e al personale". Nonostante le rassicurazioni dell'azienda, i passeggeri bloccati nel porto del sud-est asiatico hanno descritto una situazione ben diversa. "L'azienda non ha fatto assolutamente nulla per aiutarci: non potevamo nemmeno uscire dal porto a piedi, così ci hanno fatto salire su navette che ci hanno lasciato in mezzo alla città", ha scritto online il blogger e passeggero Randy Cassingham. Secondo le autorità locali, è previsto che la nave faccia rifornimento prima di ripartire nei prossimi giorni.