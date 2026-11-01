Volo Palermo-Milano non parte, passeggeri evacuati per motivi di sicurezza

Sarebbe dovuto decollare alle 7.40 di domenica 1 novembre dall'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con destinazione Milano Malpensa. Ma, dopo tre rinvii, alle 10 il personale di bordo del volo Ryanair ha comunicato ai passeggeri, fatti salire alle 9.35, che dovevano lasciare l'aereo. "C'è un problema e per ragioni di sicurezza dovete scendere", è stata la comunicazione data ai passeggeri, che ora attendono ulteriori indicazioni dalla compagnia che al momento non ha fornito alcun aggiornamento. Il volo era quasi pieno e, appunto, già pronto per la partenza.