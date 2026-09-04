Sul volo Lampedusa-Palermo spunta un serpente dalla cappelliera: la scoperta prima dell'atterraggio | Foto

Appena l'aereo è atterrato, a bordo sono saliti i carabinieri della Stazione aeroporto di Palermo insieme agli agenti del Distaccamento Cites di Punta Raisi. I militari hanno recuperato il rettile e lo hanno messo in sicurezza. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di un colubro dal cappuccio (Macroprotodon cucullatus), piccolo serpente dalle abitudini crepuscolari tipico della fauna di Lampedusa. L'isola è l'unico luogo in Europa dove è documentata una popolazione di questa specie, molto combattiva in caso di cattura ma con un veleno pressoché innocuo per l'uomo.