Punture di api e vespe, l'etologo: "Ecco come prevenirle, ma i decessi non sono frequenti"

Per quanto riguarda i farmaci da portare con sé, è bene farseli consigliare dal proprio medico. Sicuramente, è opportuno che le persone che hanno già riscontrato di essere ipersensibili a questo tipo di punture portino con sé il cortisone. È, inoltre, necessario vestire di bianco, non di nero, perché questi insetti si irritano quando vedono il colore nero, sono tendenzialmente più aggressivi. Quindi, se facciamo una passeggiata in giardino o in campagna o addirittura in un parco, vestiamoci con colori chiari, teniamoci lontano dai nidi e da quei luoghi dove vediamo un continuo andirivieni di insetti. Nelle traiettorie di volo, infatti, potrebbero pungerci semplicemente perché ci urtano. Attenzione maggiore per le donne che hanno i capelli molto lunghi perché spesso le api sono solite rimanerci incastrate e, nel tentativo di liberarsi, ci si fa pungere alle dita o addirittura sul cuoio capelluto e la puntura diventa molto più dolorosa e molto più fastidiosa, quindi, in questi casi, si consiglia un cappellino o di raccogliere i capelli. Soprattutto se ci avviciniamo a dei fiori. Ricordiamoci, infatti, che questi ultimi sono di proprietà degli insetti, appartengono alla natura, rispettiamo questi spazi, rispettiamo gli animali quando si approvvigionano di nettare. Attenzione poi alle fonti d'acqua perché nelle stagioni particolarmente siccitose questi insetti sono soliti andare ad abbeverarsi, a raccogliere l'acqua che per loro è fondamentale, sia per dissetarsi, sia per nutrire i loro piccoli, sia per provvedere alla stabilizzazione della temperatura all'interno delle arnie, quindi questo elemento è prezioso per loro quanto lo è per noi. Non cerchiamo di cacciarli via ogni volta che li vediamo avvicinarsi all'acqua perché pensiamo di avere il diritto di bere per primi, di fronte a queste reazioni infatti possono veramente attaccarci e pungerci perché sono assetati quanto noi.