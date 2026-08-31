Cuneo, 38enne muore dopo la puntura di un insetto: fatale uno shock anafilattico

Nato ad Aosta il 10 giugno 1988, aveva trascorso gli anni della crescita a Saint-Marcel, località nella quale vive ancora la sua famiglia. Successivamente si era trasferito a Torino, città in cui risiedeva ormai da alcuni anni. La notizia della sua morte ha avuto immediata eco nel mondo sindacale, dove Ammendolia aveva costruito il proprio percorso soprattutto attraverso l'attività nel Cub Sanità. La tutela dei lavoratori e delle lavoratrici era al centro della sua attività. All'interno del sindacato era considerato un giovane dirigente con importanti prospettive di crescita e con la possibilità di assumere responsabilità sempre maggiori.