Roma, sequestrati oltre 5 kg di cocaina: erano nascosti nei biscotti della fortuna

Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti "biscotti della fortuna": la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L'operazione è scaturita da una mirata attività info-investigativa condotta da personale della squadra mobile della questura di Roma, con l'ausilio dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp) e dell'ufficio di polizia di frontiera aerea, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco, poco prima di salire su un volo diretto a Taipei.