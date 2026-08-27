"Finalmente sono morto anche io": il messaggio sulla lapide di un 82enne deceduto in Friuli
Paolo Aita ha voluto salutare i suoi cari in un modo curioso. Nel suo necrologio anche le istruzioni su cosa fare dopo il suo funerale: "Andate al bar per ricordare gli episodi più esilaranti della nostra vita insieme"
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"Cari amici e parenti, sono finalmente deceduto anch'io". È con queste parole che Paolo Aita, 82enne di Tolmezzo, zona montana dell'alto Friuli-Venezia Giulia, ha voluto dare l'ultimo saluto ai suoi conoscenti. Aita era noto a tutti i suoi cari per la sua sconfinata ironia, che lo ha accompagnato per tutta la vita, e questa stessa ironia è stata incisa sulla lapide della sua tomba.
L'ultimo messaggio dall'affilata ironia
Paolo Aita è morto a 82 anni a causa di un malore la notte del 24 agosto dopo un'inutile corsa in ospedale. In vista di questo inevitabile giorno aveva già preparato un piano: lasciare tutti i cari a bocca aperta, per l'ultima volta. Come ci è riuscito? Oltre al curioso saluto scritto come incipit, Aita ha ben espresso le sue ultime volontà: "Ho ancora un ultimo desiderio. Al termine del funerale, trovatevi tutti al bar per passare un'ora a ricordare gli episodi più esilaranti della nostra vita insieme. Mandi (ciao in friulano, ndr)! Ci vediamo presto... forse". Insomma, Aita ha voluto che il suo funerale fosse una "festa" e forse ci è riuscito. "Niente lacrime o fiori, tutt'al più offerte per il canile locale", si legge ancora nel necrologio.
Uno dei maggiori esperti della cinofilia regionale
Nella foto del necrologio, Aita è stato immortalato con il suo fido e amato cane, Alì, di razza drahthaar con il quale aveva condiviso tanti riconoscimenti. Questo perché l'82enne è stato uno dei maggiori esponenti della cinofilia regionale. Ha vinto tre volte il campionato del mondo di S. Uberto, tradizionale competizione cinofilo-venatoria organizzata dalla Federazione Italiana della Caccia. Infine, Aita è stato appassionato di vari sport e riuscì ad affermarsi particolarmente nel tiro al piattello.