"Finalmente sono morto anche io": il messaggio sulla lapide di un 82enne deceduto in Friuli

Paolo Aita è morto a 82 anni a causa di un malore la notte del 24 agosto dopo un'inutile corsa in ospedale. In vista di questo inevitabile giorno aveva già preparato un piano: lasciare tutti i cari a bocca aperta, per l'ultima volta. Come ci è riuscito? Oltre al curioso saluto scritto come incipit, Aita ha ben espresso le sue ultime volontà: "Ho ancora un ultimo desiderio. Al termine del funerale, trovatevi tutti al bar per passare un'ora a ricordare gli episodi più esilaranti della nostra vita insieme. Mandi (ciao in friulano, ndr)! Ci vediamo presto... forse". Insomma, Aita ha voluto che il suo funerale fosse una "festa" e forse ci è riuscito. "Niente lacrime o fiori, tutt'al più offerte per il canile locale", si legge ancora nel necrologio.