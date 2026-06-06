Falso allarme al Verano: "Sparita la lapide di Gigi Proietti". La famiglia chiarisce: "Rimossa dall'agenzia funebre"

Prima l'allarme: "Hanno rubato la lapide dalla tomba di Gigi Proietti". Poi, nel corso delle ore, è emersa la verità: nessun furto. La lapide del noto artista è stata rimossa dalle pompe funebri su richiesta della famiglia per poter aggiungere il nome della moglie, Sagitta Alter. L'allarme era scattato nel pomeriggio e l'Ama, come comunicato in una nota, aveva immediatamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti. In serata la precisazione della famiglia ha chiarito l'equivoco: sono stati i familiari a richiedere la rimozione della lapide per far inserire il nome della Alter. Una normale procedura, essendo la moglie dell'artista sepolta nello stesso luogo.