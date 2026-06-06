Non si è trattato di un furto

Falso allarme al Verano: "Sparita la lapide di Gigi Proietti". La famiglia chiarisce: "Rimossa dall'agenzia funebre"

L’ipotesi iniziale era quella del danneggiamento e del furto. In realtà è stata prelevata su richiesta della famiglia per aggiungere il nome della moglie, Sagitta Alter

06 Giu 2026 - 22:53
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Prima l'allarme: "Hanno rubato la lapide dalla tomba di Gigi Proietti". Poi, nel corso delle ore, è emersa la verità: nessun furto. La lapide del noto artista è stata rimossa dalle pompe funebri su richiesta della famiglia per poter aggiungere il nome della moglie, Sagitta Alter.  L'allarme era scattato nel pomeriggio e l'Ama, come comunicato in una nota, aveva immediatamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti. In serata la precisazione della famiglia ha chiarito l'equivoco: sono stati i familiari a richiedere la rimozione della lapide per far inserire il nome della Alter. Una normale procedura, essendo la moglie dell'artista sepolta nello stesso luogo.

E' morto Gigi Proietti, mattatore della scena italiana: oltre 50 anni di carriera tra teatro, cinema e tv

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