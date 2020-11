Teatro, Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva

Italy Photo Press 1 di 37 Italy Photo Press 2 di 37 Italy Photo Press 3 di 37 Italy Photo Press 37 di 37 Italy Photo Press 37 di 37 Italy Photo Press 37 di 37 Italy Photo Press 37 di 37 Italy Photo Press 37 di 37 Italy Photo Press 37 di 37 Italy Photo Press 10 di 37 Italy Photo Press 11 di 37 Italy Photo Press 12 di 37 Italy Photo Press 13 di 37 Italy Photo Press 14 di 37 Italy Photo Press 15 di 37 Italy Photo Press 16 di 37 Italy Photo Press 17 di 37 Italy Photo Press 18 di 37 Italy Photo Press 19 di 37 Italy Photo Press 20 di 37 Italy Photo Press 21 di 37 Italy Photo Press 22 di 37 Italy Photo Press 23 di 37 Italy Photo Press 24 di 37 Italy Photo Press 25 di 37 Italy Photo Press 26 di 37 Italy Photo Press 27 di 37 Italy Photo Press 28 di 37 Italy Photo Press 29 di 37 Italy Photo Press 30 di 37 Italy Photo Press 31 di 37 Italy Photo Press 32 di 37 Italy Photo Press 33 di 37 Italy Photo Press 34 di 37 Italy Photo Press 35 di 37 Italy Photo Press 36 di 37 Italy Photo Press 37 di 37 leggi dopo slideshow ingrandisci

Gigi Prioietti è ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Roma. A quanto si apprende, il popolare attore capitolino, che lunedì 2 novembre compie 80 anni, sarebbe in condizioni molto gravi per problemi cardiaci e non per cause legate al coronavirus.