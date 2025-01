A Milano le ceneri degli animali domestici sepolte con i padroni: "Atto di civiltà"

Sono amici fedeli e compagni di una vita e ora potranno riposare insieme ai loro padroni. A Milano le ceneri degli animali domestici, non solo cani e gatti ma anche uccelli, pesci, tartarughe, conigli, criceti, furetti potranno essere tumulate nei cimiteri della città all'interno della sepoltura in cui è già presente il proprietario. Lo ha deciso il Comune che in questo modo applica la legge regionale del 2022, con una determina che spiega come potranno essere realizzate le tumulazioni degli animali di famiglia.